Эксперты сделали шокирующее заявление о курсе рубля

Курс рубля во многом будет зависеть от внешнеполитической ситуации и действий ЦБ.
Несмотря на позитивную динамику российской валюты в начале года, сохраняется вероятность ослабления курса до уровня 100 рублей за доллар. Об этом сообщил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
«Возврат к 100 рублям за доллар и выше вероятен в случае срыва переговоров между Россией и США, что может привести к усилению санкций. Либо на фоне падения цен на нефть ниже 70 долларов за баррель» , — рассказал агентству «Прайм» Шнейдерман.
В краткосрочной перспективе курс доллара ожидается в диапазоне 81−87 рублей, евро — 88−94 рубля, юаня — 10−12 рублей. Во втором квартале 2025 года курс рубля во многом будет зависеть от геополитической ситуации и действий Центробанка, отмечает Шнейдерман.
Ранее министерство финансов РФ заявило о появлении денег из американских фондов на Московской бирже, которые помогают укрепить курс рубля. Это пока еще небольшие деньги хедж-фондов, которые готовы рисковать даже в условиях санкций и заводить деньги через Дубай и исламские банки. Это привело к укреплению рубля со 100 рублей за доллар в декабре до 80−84 рублей в марте, пишет «Национальная служба новостей».