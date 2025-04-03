Эксперты сделали шокирующее заявление о курсе рубля

Ранее министерство финансов РФ заявило о появлении денег из американских фондов на Московской бирже, которые помогают укрепить курс рубля. Это пока еще небольшие деньги хедж-фондов, которые готовы рисковать даже в условиях санкций и заводить деньги через Дубай и исламские банки. Это привело к укреплению рубля со 100 рублей за доллар в декабре до 80−84 рублей в марте, пишет «Национальная служба новостей».