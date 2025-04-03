США пригрозили жесткими санкциями против России

Против России могут направить новые санкции.
Россия может столкнуться с дополнительными жесткими санкциями от США, несмотря на то, что она не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Россию не включили в список, поскольку санкции США уже исключают любую значимую торговлю. Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с дополнительными жесткими санкциями», — сообщает портал Axios.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин против ряда стран. Россия и Белоруссия не попали в список США из-за отсутствия торговли с ними, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.