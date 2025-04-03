Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США пригрозили жесткими санкциями против России

Россия может столкнуться с дополнительными жесткими санкциями от США, несмотря на то, что она не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Против России могут направить новые санкции.

Россия может столкнуться с дополнительными жесткими санкциями от США, несмотря на то, что она не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Россию не включили в список, поскольку санкции США уже исключают любую значимую торговлю. Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с дополнительными жесткими санкциями», — сообщает портал Axios.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин против ряда стран. Россия и Белоруссия не попали в список США из-за отсутствия торговли с ними, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.