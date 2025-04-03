В Омске построят термальный комплекс с банями и бассейнами на две тысячи человек

Во время заседания инвесткомитета, проведённого губернатором Виталием Хоценко, были рассмотрены две важные инициативы от бизнеса, цель которых — строительство нового городского центра здоровья и распределительного складского центра.
Проект городского центра здоровья и отдыха включает в себя создание термального комплекса общей площадью 7 тысяч квадратных метров. В нём предусмотрены бани и спа, пять бассейнов, зона фудкорта, а также открытая зона площадью 8,5 тысячи квадратных метров. Здесь омичи и гости города смогут насладиться различными банями и саунами, которые будут представлять традиции различных народов, а также участвовать в занятиях аквааэробикой и дыхательными гимнастиками, пройти процедуры грязелечения и мастер-классы по парению. Центр сможет одновременно принимать до двух тысяч посетителей. Инициатор проекта планирует вложить в его реализацию около 1,4 миллиарда рублей.
На заседании также отмечалось, что этот новый объект сможет повысить туристическую привлекательность Омска.
Второй проект касается проектирования нового распределительного складского центра, который сможет обслуживать до 7 тысяч торговых объектов разного формата. Планируется создать склад на площади более 25 тысяч квадратных метров и ряд вспомогательных строений. Проект подразумевает, что центр сможет обрабатывать от 70 до 90 грузовиков в день, каждый с грузоподъёмностью 20 тонн.
Строительство этого складского центра позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые отчисления, что также послужит стимулом для развития сферы торговли в Омске и области. Инвестор готов вложить в данный проект около 3,5 миллиарда рублей.