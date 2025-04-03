В Омске построят термальный комплекс с банями и бассейнами на две тысячи человек

Проект городского центра здоровья и отдыха включает в себя создание термального комплекса общей площадью 7 тысяч квадратных метров. В нём предусмотрены бани и спа, пять бассейнов, зона фудкорта, а также открытая зона площадью 8,5 тысячи квадратных метров. Здесь омичи и гости города смогут насладиться различными банями и саунами, которые будут представлять традиции различных народов, а также участвовать в занятиях аквааэробикой и дыхательными гимнастиками, пройти процедуры грязелечения и мастер-классы по парению. Центр сможет одновременно принимать до двух тысяч посетителей. Инициатор проекта планирует вложить в его реализацию около 1,4 миллиарда рублей.