На челябинских заправках начало дешеветь дизельное топливо

В среднем за последнюю неделю (а ситуация оценивалась на начало апреля) средние цены за на автомобильное топливо в Челябинской области выросли на 7 копеек, достигнув уровня в 56,17 ₽ за один литр.
Однако не на все виды топлива на этой недели ценники изменялись в большую сторону. Так незначительное снижение средних цен было зафиксировано на дизельное топливо. За неделю оно подешевело на 2 копейки до 69,38 ₽ за один литр.
Другие виды топлива на челябинских заправках продолжили свой рост. Так самый ходовой бензин марки АИ-92 вырос в цене на 8 копеек — 52,52 ₽ за литр, литр АИ-95-го подорожал на 6 копеек — 57,68 ₽, бензин марки АИ-98 и выше поднялся в цене на 7 копеек — 81,01 ₽ за литр.
На данный момент можно констатировать, что в Челябинской области самый дешевый на Урале (да и по всей России) бензин марки АИ-92. Средние цены на дизельное топливо в Челябинской области также оказались меньше чем на заправках в других регионах Уральского федерального округа.