Казахстан вошел в список стран, в отношении которых Трамп ввел пошлины

Для Казахстана пошлины составят 27% — самые высокие среди стран Центральной Азии. К примеру, у Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана по 10%.
Вводимые меры касаются импорта товаров из более чем 150-ти стран. Например, Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля пошлин в 25% на импорт автомобилей и запчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты «национальной безопасности».
Уточняется, что пошлины в размере 25% для готовых машин вступят в силу 3 апреля, а для автозапчастей — не позднее 3 мая.
Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.
В списке из 185 государств, в отношении которых США ввели новые таможенные пошлины, нет России и Беларуси.
Второе апреля 2025 года навсегда войдет в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности… Мы начинаем делать Америку вновь богатой.
Он также пообещал направить «триллионы долларов» выручки от пошлин на снижение налогов и погашение госдолга США.