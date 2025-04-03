Из-за санкций в Перми закроются три магазина брендовой одежды

«К сожалению, пришло время попрощаться. Мы закрываем наш проект. На протяжении почти 30 лет мы были с вами. Три наших магазина: Лухта, Спортмода, Dress code — три разные концепции. Было трудно, но интересно, мы видели результаты своего труда и гордились тем, что мы представляем в нашем городе самых звёздных дизайнеров и самые востребованные коллекции», — говорят они.