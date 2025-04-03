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Из-за санкций в Перми закроются три магазина брендовой одежды

Магазины проработали почти 30 лет.

Источник: Аргументы и факты

Пермские магазины брендовой одежды «Лухта», «Спортмода» и Dress code закроются в апреле из-за санкций, сообщают собственники проектов Лариса и Сергей Гуненковы в соцсетях.

«К сожалению, пришло время попрощаться. Мы закрываем наш проект. На протяжении почти 30 лет мы были с вами. Три наших магазина: Лухта, Спортмода, Dress code — три разные концепции. Было трудно, но интересно, мы видели результаты своего труда и гордились тем, что мы представляем в нашем городе самых звёздных дизайнеров и самые востребованные коллекции», — говорят они.

Основной причиной закрытия магазинов, по словам владельцев, стали сложности ведения бизнеса, вызванные санкциями, банковскими ограничениями на переводы и логистическими проблемами. Это осложнило управление бизнесом и сотрудничество с европейскими брендами.

Супруги Гуненковы отметили, что решение поставщика отменить все заказы летней коллекции 2025 года для магазина «Лухта» стало для них решающим.

«Не в наших правилах приспосабливаться к обстоятельствам и закупать остатки нераспроданных за рубежом коллекций или работать с копиями, как это делают многие, это не наш путь. Мы предпочитаем закрыть проект», — резюмировали они.

Напомним, ранее президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина рассказала сайту perm.aif.ru о причинах закрытия книжных магазинов в России.