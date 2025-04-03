Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: freepik

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

  • доллар: покупка 502,35 тенге, продажа 504,58 тенге;
  • евро: покупка 542,53 тенге, продажа 546,70 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 5,80 — 5,93 тенге.

В обменниках Астаны:

  • доллар покупают по 500,60 тенге, продают по 506,60 тенге;
  • евро: покупка 538,63 тенге, продажа 545,68 тенге;
  • рубль: покупка 5,88 тенге, продажа 5,98 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,05 тенге, 1 евро 542,99 тенге, 1 рубль 5,98 тенге.

По итогам дневных торгов 2 апреля средневзвешенный курс доллара составил 503,05 тенге, снизившись на 0,16 тенге.