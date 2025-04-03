Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 апреля

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 502,35 тенге, продажа 504,58 тенге;
- евро: покупка 542,53 тенге, продажа 546,70 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,80 — 5,93 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 500,60 тенге, продают по 506,60 тенге;
- евро: покупка 538,63 тенге, продажа 545,68 тенге;
- рубль: покупка 5,88 тенге, продажа 5,98 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,05 тенге, 1 евро 542,99 тенге, 1 рубль 5,98 тенге.
По итогам дневных торгов 2 апреля средневзвешенный курс доллара составил 503,05 тенге, снизившись на 0,16 тенге.