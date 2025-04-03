В Волгоградской области перестали расти цены на бензин

В Волгоградской области за неделю бензин и дизельное топливо никак не изменилась в цене. Их стоимость осталась на том же уровне, что и 7 дней назад. До этого нефтепродукты дорожали с середины февраля.
Сейчас за бензин марки АИ-98 в среднем просят 83,85 рублей за литр. Средняя стоимость марок АИ-92 и АИ-95 составила 56,74 и 63,05 рублей за литр соответственно, подсчитали в Волгоградстате.
Литр дизельного топлива на АЗС можно найти за 68,22 рублей. Столько же солярка стоила и на прошлой неделе.
По данным Росстата, средняя цена на бензин в Волгоградской области 60,06 рублей за литр — это один из самых низких показателей в ЮФО. Дешевле топливо можно найти только в Республике Калмыкия — 59,53 рублей.