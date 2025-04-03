В Ростове проверили санитарное и техническое состояние троллейбусов

С проверкой приехали на предприятие рано утром, перед тем, как подвижной состав выехал на линии. Сотрудники проинспектировали 22 транспортных средства. Выявили 9 нарушений условий муниципальных контрактов, в том числе недостаточно качественную мойку салонов, неисправность, электронного табло. Перевозчику поручено оперативном порядке устранить выявленные нарушения.