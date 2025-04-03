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В Ростове проверили санитарное и техническое состояние троллейбусов

В рамках исполнения поручения главы города Александра Скрябина Департамент транспорта проверил санитарное и техническое состояние троллейбусов МУП «Ростовская транспортная компания».

Источник: администрация Ростова

С проверкой приехали на предприятие рано утром, перед тем, как подвижной состав выехал на линии. Сотрудники проинспектировали 22 транспортных средства. Выявили 9 нарушений условий муниципальных контрактов, в том числе недостаточно качественную мойку салонов, неисправность, электронного табло. Перевозчику поручено оперативном порядке устранить выявленные нарушения.

Данные проверки продолжатся во всех транспортных предприятиях, обслуживающих муниципальные маршруты в Ростове.

Напоминаем, что обращения по вопросам работы общественного транспорта принимает кол-центр Городского центра управления перевозками по номеру: 8 (800) 222−76−76 (звонок бесплатный). При этом, необходимо сообщить маршрут, государственный регистрационный номер транспортного средства, дату и время поездки.

Об этом сообщил сайт администрации Ростовской области.