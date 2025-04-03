Как новые пошлины от Трампа могут повлиять на цены в Казахстане, рассказал эксперт

Новость о введении торговых пошлин в отношении ряда стран, включая и Казахстан, появилась утром 3 апреля. В отношении нашей страны размер пошлин составил 27% (к уже действующим ставкам), в то время как для соседних государств показатель составил 10%.
«Взаимные пошлины» (reciprocal tariffs) — это принцип, по которому США вводят такие же по величине тарифы, какие применяет другая страна в отношении американского импорта. То есть, если страна взимает с американских товаров 50%, США вводят аналогичные 50% в ответ.
А о том, как это может повлиять непосредственно на жизнь казахстанцев и их расходы, редакция NUR.KZ узнала у отечественных экспертов и финансовых аналитиков.
При этом их мнения в этом вопросе разделились.
Вырастут ли цены на товары и продукты питания в Казахстане
Согласно мнению Эльдара Шамсутдинова, автора Telegram-канала «Комментарий», пошлины вводятся для товаров, которые Казахстан продает в США — то есть вырастут экспортные цены.
Однако это также может затронуть и импорт, который поступает из США в Казахстан, хотя он и невелик.
"С введением США повышенных пошлин на товары из Казахстана ухудшаются условия двусторонней торговли и усиливается глобальная экономическая напряженность.
Это повышает спрос на доллар, а национальные валюты развивающихся стран, включая тенге, оказываются под давлением. В результате импортные товары, оплачиваемые в валюте, становятся дороже — прежде всего это техника, лекарства, автозапчасти и другое оборудование", — объясняет эксперт.
При этом Эльдар Шамсутдинов отмечает, что компании, ожидая нестабильности и возможных курсовых колебаний, обычно начинают заранее закладывать риски в цены, чтобы избежать убытков.
Это приводит к росту цен не только на импорт, но и на товары местного производства, поскольку повышаются издержки на логистику, упаковку, топливо и обслуживание оборудования.
Таким образом, даже если пошлины введены за рубежом, их эффект передается внутрь страны через курс, себестоимость импорта и ожидания бизнеса. Первые последствия казахстанцы могут почувствовать уже в ближайшие 1−2 месяца — в росте цен на отдельные категории товаров и услуг.
Для нас многое будет зависеть от спроса на доллар. Так, сейчас идет глобальная тенденция сокращения инвестиций в трежерис (государственные ценные бумаги США — прим. ред.) и их перевода в другие активы, в том числе золото.
И если она продолжится и доллар будет слабеть, то в краткосрочной перспективе мы не увидим никакого эффекта. Но если доллар будет укрепляться, то есть существенный риск удорожания импорта.
А вот если юань сильно девальвирует, то у нас будут большие проблемы", — считает эксперт.
Схожее мнение выразил Андрей Чеботарев, независимый аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz.
Согласно его сообщению, текущие тарифы могут вовсе не быть окончательными, но их влияние на отечественную экономику грозит негативными последствиями.
Аналитик объясняет это тем, что Казахстан экспортирует в США достаточно много товаров: нефть, редкоземельные металлы, и что самое важное — уран, из которого изготовляются топливные таблетки для американских атомных реакторов.
"Поэтому я думаю, что дальше будет процесс некоего торга между правительствами.
В целом любые тарифы и их увеличение плохо сказывается на экономике, поскольку она начнет замедляться.
То есть если что-то стоило 100%, а станет стоить 127%, то логично, что это начнут меньше покупать. Соответственно, вы начнете меньше этого производить, вы будете меньше расти экономически. Поэтому любые тарифы и их увеличение приводят к сокращению темпов роста экономики или к рецессии.
Противоположное мнение редакции NUR.KZ озвучил Руслан Султанов, автор Telegram-канала Tengenomika.
Эксперт считает, что потенциально роста цен на потребительские товары не прогнозируется, так как пошлинами облагается только казахстанский экспорт в США, а не поступающая к нам продукция.
"Меры введены только в отношении казахстанского экспорта в США. А доля США в экспорте Казахстана занимает порядка 2%. Учитывая узкий перечень нашего экспорта, влияние не будет столь значительным:
- серебро — доля США в экспорте занимает 39%;
- ферросиликохром — 52%;
- феррохром — 29%;
- тантал — 45%;
- клейковина — 40%.
Импорта из США в нашу страну это не касается", — сообщает Руслан Султанов.
Другими словами, одни специалисты считают, что введение пошлин может иметь негативный эффект для экономики страны и даже повлиять на рост внутренних цен. В то же время другие ожидают, что такого влияния не последует.