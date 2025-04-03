Как новые пошлины от Трампа могут повлиять на цены в Казахстане, рассказал эксперт

То есть если что-то стоило 100%, а станет стоить 127%, то логично, что это начнут меньше покупать. Соответственно, вы начнете меньше этого производить, вы будете меньше расти экономически. Поэтому любые тарифы и их увеличение приводят к сокращению темпов роста экономики или к рецессии.