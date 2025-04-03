Волгоградская область стала первой в ЮФО по темпам роста зарплат

По итогам января, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, волгоградский регион занял второе место по уровню средних зарплат. Впереди Волгоградской области только Краснодарский край с показателем в 68280 рублей. Однако в этом субъекте темпы роста зарплат составили всего 15,8%. Ростовская область заняла третье место в ЮФО с показателем в 62510 рублей.