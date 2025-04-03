В Свердловскую область из Ирана завезли партию зараженных киви

На Средний Урал завезли зараженные киви Ирана. Данную партию сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили 2 апреля.
— В ходе досмотра инспектором 2 тонн киви, завезенных из Ирана в Свердловскую область, был обнаружен карантинный вредитель, — уточнили в ведомстве.
Инспектор передал поврежденный фрукт на лабораторное исследование. Оказалось, что в киви содержится тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona, Targioni-Tozzetti).
В Россельхознадзоре добавили, что зараженные плоды не представляют серьезной опасности. Поэтому продукция была разрешена к реализации.