В Самаре могут благоустроить сквер Гагарина в космическом стиле

Мэр Самары Иван Носков встретился с жителями Октябрьского района. На повестке было много вопросов, и один из них касался благоустройства сквера Гагарина. Местные жители в это время проводили там субботник.
— Жители с любовью относятся к этому месту, берегут, хотя, конечно, сквер давно потерял первозданный вид, — отметил глава города.
Проект благоустройства этой территории уже есть, он связан с космической тематикой. Иван Носков пообещал, что в будущем его будут обсуждать с жителями. Раньше в этом сквере был фонтан. Глава города назвал правильным учитывать первоначальный вид этого пространства при подготовке итогового проекта благоустройства.