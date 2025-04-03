В Самаре могут благоустроить сквер Гагарина в космическом стиле

Проект благоустройства этой территории уже есть, он связан с космической тематикой. Иван Носков пообещал, что в будущем его будут обсуждать с жителями. Раньше в этом сквере был фонтан. Глава города назвал правильным учитывать первоначальный вид этого пространства при подготовке итогового проекта благоустройства.