Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре могут благоустроить сквер Гагарина в космическом стиле

Самарцы просят привести в порядок сквер Гагарина.

Источник: соцсети

Мэр Самары Иван Носков встретился с жителями Октябрьского района. На повестке было много вопросов, и один из них касался благоустройства сквера Гагарина. Местные жители в это время проводили там субботник.

— Жители с любовью относятся к этому месту, берегут, хотя, конечно, сквер давно потерял первозданный вид, — отметил глава города.

Проект благоустройства этой территории уже есть, он связан с космической тематикой. Иван Носков пообещал, что в будущем его будут обсуждать с жителями. Раньше в этом сквере был фонтан. Глава города назвал правильным учитывать первоначальный вид этого пространства при подготовке итогового проекта благоустройства.