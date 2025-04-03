Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство градостроительной политики отклонило 2 проекта по застройке Самары

Ведомство завело телеграм-канал и подробно рассказало о двух инициативах по крупной застройке в городе.

Идея о создании министерства впервые прозвучала в прошлом году. Но положение о нем появилось в феврале 2025-го. В списке основных обязанностей в том числе подготовка типовых правил землепользования и застройки в муниципалитетах.

Плюс территориальное планирование, вопросы комплексного развития территорий. Подобное ведомство есть в Калининградской области. Одноименный департамент — в Москве.

Причем недавно представители местного министерства оценили проекты крупных застройщиков ООО «СЗ “Мичурина 27” и ООО “СЗ “Вира-Плюс”.

Обе компании просили одобрить отклонение от предельных параметров высоты объектов. Но министерство отказало. Первая фирма не предоставила сведения о транспортной, инженерной и социальной обеспеченности участка. Второй рекомендовали уменьшить процент площади застройки.

«Продолжается работа по подготовке типовых правил землепользования и застройки муниципальных образований, в которых будут разграничены параметры застройки стилобатной (цоколь, который объединяет несколько зданий) и основной части объектов капитального строительства», — добавили в ведомстве.