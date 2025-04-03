Министерство градостроительной политики отклонило 2 проекта по застройке Самары

Идея о создании министерства впервые прозвучала в прошлом году. Но положение о нем появилось в феврале 2025-го. В списке основных обязанностей в том числе подготовка типовых правил землепользования и застройки в муниципалитетах.
Плюс территориальное планирование, вопросы комплексного развития территорий. Подобное ведомство есть в Калининградской области. Одноименный департамент — в Москве.
Причем недавно представители местного министерства оценили проекты крупных застройщиков ООО «СЗ “Мичурина 27” и ООО “СЗ “Вира-Плюс”.
Обе компании просили одобрить отклонение от предельных параметров высоты объектов. Но министерство отказало. Первая фирма не предоставила сведения о транспортной, инженерной и социальной обеспеченности участка. Второй рекомендовали уменьшить процент площади застройки.
«Продолжается работа по подготовке типовых правил землепользования и застройки муниципальных образований, в которых будут разграничены параметры застройки стилобатной (цоколь, который объединяет несколько зданий) и основной части объектов капитального строительства», — добавили в ведомстве.