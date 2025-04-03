Приморье за три года планирует закупить более 200 новых мусоровозов

Заключаются договора с юрлицами на вывоз мусора — за первый квартал этого года готово уже 500. Отмечается, что именно отсутствие отношений между компаниями и перевозчиками приводит к тому, что мусор из магазинов, кафе и других объектов подбрасывают к придомовым контейнерным площадкам. Это приводит к их быстрому переполнению и справедливым жалобам жильцов.