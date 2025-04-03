Приморье за три года планирует закупить более 200 новых мусоровозов

За три года в Приморский край поступит более 200 новых мусоровозов. В этом году регион закупит более 60 спецмашин. Реформу по обращению с коммунальными отходами обсудили на совещании у губернатора Олега Кожемяко. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.
Первые 25 спецмашин уже направили во Владивосток, Артем, Находку, Дальнегорск, Хасанский и Черниговский округа. МАЗы с боковой и задней загрузкой позволят улучшить вывоз отходов с проблемных участков. Речь идет о частном секторе и местах отдыха туристов.
Дополнительно готовятся закупить еще 33 единицы техники. До 2028 года в общей сложности приобретут 210 машин. Деньги на это в краевом бюджете есть.
По словам губернатора, важно не только купить мусоровозы, но и обеспечить их техническое обслуживание, закрепить опытных водителей с хорошей зарплатой.
Параллельно с обновлением автопарка мусоровозов в регионе оборудуют контейнерные площадки, устанавливают дополнительные емкости для сбора мусора, устанавливают камеры видеонаблюдения — на сегодня работает уже 50. Данные с них выводятся в федеральную систему. Внедрять видеонаблюдение начали со Спасска-Дальнего.
Заключаются договора с юрлицами на вывоз мусора — за первый квартал этого года готово уже 500. Отмечается, что именно отсутствие отношений между компаниями и перевозчиками приводит к тому, что мусор из магазинов, кафе и других объектов подбрасывают к придомовым контейнерным площадкам. Это приводит к их быстрому переполнению и справедливым жалобам жильцов.
К слову, отмечено, что жалоб с начала года стало значительно меньше.