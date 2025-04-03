Власти Сочи ожидают 350 тысяч туристов в майские праздники

В 2024 году курорты Краснодарского края в этот период посетили 800 тыс. человек, а средняя загрузка отелей достигла 72%. На тот момент в регионе работало 3,7 тыс. гостиниц, наибольшим спросом пользовались объекты категорий 4−5 звезд с системой «все включено» и «ультра все включено».