Началось строительство нового квартала в жилом районе «Изумрудный бор» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Эльмаше начинается строительство второго квартала жилого района «Изумрудный бор». Новые высотки появятся в границах проспекта Космонавтов и бульвара Владимира Белоглазова.
Первые три дома нового квартала высотой в 16, 29 и 30 этажей будут выше классом, чем существующая застройка сегмента «комфорт», анонсируют в пресс-службе девелопера «УГМК-Застройщик».
Особое внимание будет уделено парковочным местам: вместо привычных многоэтажных наземных паркингов, как в первом квартале, застройщик планирует оборудовать подземно-надземные двухуровневые парковки с доступом через лифт подъезда. Это решение позволит сохранить пространство для озеленения и благоустройства территории.
Продолжит развиваться и социальная инфраструктура «Изумрудного бора». Сейчас на территории уже функционирует клиника «УГМК-Здоровье» и фитнес-центр с бассейнами для взрослых и детей. В этом году девелопер планирует начать возведение новой медицинской клиники площадью 5 тыс. кв. м со взрослым и детским отделениями. Продолжается строительство детского сада на 300 мест и гимназии «Арт-Этюд» на 1100 учащихся.
Стоит отметить, что это не единственный проект компании в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Сейчас «УГМК-Застройщик» готовит к реализации программу редевелопмента промышленной территории на Уралмаше. Проект предусматривает строительство порядка 25 кварталов общей площадью свыше 1 млн кв. м жилья, четырех школ, детских садов, спортивных объектов, а также формирование полноценной улично-дорожной сети и внутренней площади.
«Мы стремимся создать не только качественное жилье, но и гармоничную среду, обеспечивающую высокий сервис и шаговую доступность всей необходимой инфраструктуры. Уверен, эти проекты станут новыми вехами в развитии городской среды, обеспечивая жителям современный уровень комфорта и безопасности», — прокомментировал генеральный директор компании Евгений Мордовин.