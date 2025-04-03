Началось строительство нового квартала в жилом районе «Изумрудный бор» в Екатеринбурге

Продолжит развиваться и социальная инфраструктура «Изумрудного бора». Сейчас на территории уже функционирует клиника «УГМК-Здоровье» и фитнес-центр с бассейнами для взрослых и детей. В этом году девелопер планирует начать возведение новой медицинской клиники площадью 5 тыс. кв. м со взрослым и детским отделениями. Продолжается строительство детского сада на 300 мест и гимназии «Арт-Этюд» на 1100 учащихся.