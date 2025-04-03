Крупнейшие свердловские хлебные активы не смогли продать

Торги по продаже акций свердловского Агентства по развитию рынка продовольствия и Хлебной базы № 65 не состоялись. Данные появились на портале «ГИС. Торги».
Сто процентов акций АО «Агентство по развитию рынка продовольствия», которое осуществляет в Свердловской области основную закупку продовольственного зерна, продавали на торгах 3 апреля. Актив был оценен в 858,6 млн рублей.
Агентство по развитию рынка продовольствия было создано распоряжением главы администрации региона в 1992 году для формирования и развития рынка продовольственных товаров на территории области. В 2003 году к компании присоединили Карпинский, Качканарский и Нижнетуринский хлебокомбинаты. В 2009 году организация построила Первомайский мукомольный завод.
Торги по приватизации 25% плюс одна акция АО «Хлебная база № 65» также были назначены на 3 апреля. Лот продавался за 313,5 млн рублей, обществу принадлежит крупнейший в УрФО элеватор.
Приватизацию хлебных активов заксобрание Свердловской области одобрило еще в декабре. В феврале 2025 года состоялись первые торги. Но тогда организации продавали единым лотом более чем за 1 млрд рублей, и покупателей не нашлось. Сейчас лот разделили, но и в таком виде не смогли продать.