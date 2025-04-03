Садоводы Кубани получат 1,3 млрд рублей господдержки

С начала года в крае высажено 225 га новых насаждений, наибольшие объемы отмечены в Славянском, Кореновском и Красноармейском районах, а также в Анапе. В 2023 году Краснодарский край собрал рекордные 660 тыс. т фруктов и ягод, а в 2024 году, по прогнозам аграриев, урожай может превысить этот показатель.