Турпоток свердловчан в Крым намерены увеличить в 20 раз

«По данным наших мобильных операторов, которые работают на территории Республики Крым, на сегодняшний день более 50 тыс. жителей Свердловской области отдыхают ежегодно в Республике Крым. Но по потенциалу мы понимаем, что это огромный промышленный регион, где людям требуется хороший отдых и оздоровление. Поэтому потенциала мы видим здесь гораздо больше», — сказал Сергей Ганзий.