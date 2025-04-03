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Турпоток свердловчан в Крым намерены увеличить в 20 раз

Крымчане ожидают, что поток свердловчан станет в 20 раз больше.

Источник: Андрей Рубцов/ТАСС

В ближайшем будущем ожидается, что поток свердловских отдыхающих в Крым увеличится в 20 раз. Об этом рассказал корреспонденту ЕАН в кулуарах туристической выставки «Лето-2025» министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

«По данным наших мобильных операторов, которые работают на территории Республики Крым, на сегодняшний день более 50 тыс. жителей Свердловской области отдыхают ежегодно в Республике Крым. Но по потенциалу мы понимаем, что это огромный промышленный регион, где людям требуется хороший отдых и оздоровление. Поэтому потенциала мы видим здесь гораздо больше», — сказал Сергей Ганзий.

Свердловская область может направлять в Крым до миллиона человек.

Екатерина Землянская.