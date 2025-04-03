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Повысить зарплату некоторым категориям казахстанцев предложили в Сенате

Депутат Сената Сакен Арубаев озвучил запрос, посвященный проблемам водной отрасли в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Ссылаясь на прогнозы ООН, депутат заявил, что к 2040 году нехватка водных ресурсов в стране может достигнуть 50 процентов. Ситуацию усугубляет изношенность гидротехнических сооружений, потеря 40 процентов воды в сфере сельского хозяйства, а также нехватка квалифицированных специалистов.

70 процентов специалистов, работающих в водной отрасли, не имеют профильного образования, а многие и вовсе трудятся без высшего образования. Ежегодно в этой сфере обучаются 300 человек, но лишь 20 процентов из них находят работу по специальности.

озвучил Арубаев свой запрос

По его словам, несмотря на создание Министерства водных ресурсов и ирригации и открытие Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации, вуз сталкивается с серьезными проблемами. Устаревшая инфраструктура, нехватка лабораторного оборудования, недостаточное количество студентов и преподавателей ставят под угрозу подготовку кадров.

Необходимо увеличить количество госзаказов и грантов, повысить заработную плату специалистов, активизировать академический обмен с зарубежными вузами, а также присвоить университету статус учреждения, способного проводить проектирование и экспертизу водных сооружений.

заключил депутат