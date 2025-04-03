Участок в Пионерском поселке Екатеринбурга выставлен на торги под КРТ

В 124 территориях из 198 реализация проектов КРТ уже началась. Расселено порядка 100 тысяч квадратных аварийного и 73 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Предполагается, что в ближайшее время эти цифры увеличатся более чем в два раза.