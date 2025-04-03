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Участок в Пионерском поселке Екатеринбурга выставлен на торги под КРТ

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион по продаже земельного участка под комплексное развитие территории.

Как следует из текста постановления главы Алексея Орлова, опубликованного на официальном портале города, участок площадью почти 13 тысяч квадратных метров располагается в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера.

Начальная стоимость — 310 тысяч рублей. Аукцион должен пройти в течение 90 дней со дня принятия постановления.

Как сообщал ранее «МК-Урал», в начале марта полномочный представитель президента РФ Артем Жога взял на контроль вопросы реализации проектов КРТ в регионах, входящих в Уральский федеральный округ.

В настоящий момент в Уральском федеральном округе выбрано для участия в проекте 198 территорий общей площадью более 2,3 тысячи гектаров. Их градостроительный потенциал составляет 16,3 млн квадратных метров.

В 124 территориях из 198 реализация проектов КРТ уже началась. Расселено порядка 100 тысяч квадратных аварийного и 73 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Предполагается, что в ближайшее время эти цифры увеличатся более чем в два раза.