Участок в Пионерском поселке Екатеринбурга выставлен на торги под КРТ

Как следует из текста постановления главы Алексея Орлова, опубликованного на официальном портале города, участок площадью почти 13 тысяч квадратных метров располагается в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера.
Начальная стоимость — 310 тысяч рублей. Аукцион должен пройти в течение 90 дней со дня принятия постановления.
Как сообщал ранее «МК-Урал», в начале марта полномочный представитель президента РФ Артем Жога взял на контроль вопросы реализации проектов КРТ в регионах, входящих в Уральский федеральный округ.
В настоящий момент в Уральском федеральном округе выбрано для участия в проекте 198 территорий общей площадью более 2,3 тысячи гектаров. Их градостроительный потенциал составляет 16,3 млн квадратных метров.
В 124 территориях из 198 реализация проектов КРТ уже началась. Расселено порядка 100 тысяч квадратных аварийного и 73 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Предполагается, что в ближайшее время эти цифры увеличатся более чем в два раза.