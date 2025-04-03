Никотиновые подушечки становятся подакцизным продуктом в странах ЕС

В 2024 году Румыния, Украина, Люксембург и Словакия ввели акциз на эту категорию товаров. В этом году правительство Польши также утвердило акциз на никотиновые подушечки и включило ставку акциза в налоговый календарь на 2025−2027 годы.
Таким образом, в 2025 году ставка акцизного налога составит 35 евро за килограмм никотинового субстрата, а власти надеются взыскать дополнительные средства в государственный бюджет в размере 20 миллионов евро. Польское правительство также ввело дополнительный налог на одноразовые электронные сигареты. Таким образом власти хотят ограничить доступ несовершеннолетних к этой продукции, которую продвигают вейп-торговцы, импортирующие ее в основном из Китая, где она запрещена.
Соседние с Молдовой страны ввели акциз на подушечки с никотином в прошлом году: Румыния — в июне 2024 года, а Украина — в сентябре 2024 года. По оценкам украинского правительства, поступления в государственный бюджет от акциза на никотиновые подушечки составят 20 миллионов евро.
В настоящее время никотиновые подушечки продаются в 21 стране из 27 (80%) стран-членов ЕС. Большинство из них взимают акциз на эти изделия, что обеспечивает дополнительные поступления в государственный бюджет. Введение акциза на эту категорию товаров рассматривается и в других европейских странах.
Никотиновые подушечки — это изделия, которые содержат никотин, но не содержат табака. Они предназначены только для перорального применения и не предполагают процесса горения. Никотин всасывается через слизистую оболочку ротовой полости, а после использования пакетик выбрасывается.
Недавно Управление по контролю качества продуктов питания и лекарств США (FDA) разрешило продажу никотиновых паучей на американском рынке. FDA приняло это решение после анализа научных данных, которые показали, что никотиновые паучи представляют меньший риск развития рака и других серьезных заболеваний по сравнению с обычными сигаретами.