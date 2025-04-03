Никотиновые подушечки становятся подакцизным продуктом в странах ЕС

Таким образом, в 2025 году ставка акцизного налога составит 35 евро за килограмм никотинового субстрата, а власти надеются взыскать дополнительные средства в государственный бюджет в размере 20 миллионов евро. Польское правительство также ввело дополнительный налог на одноразовые электронные сигареты. Таким образом власти хотят ограничить доступ несовершеннолетних к этой продукции, которую продвигают вейп-торговцы, импортирующие ее в основном из Китая, где она запрещена.