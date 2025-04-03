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В Новосибирской области ремонт путепровода ограничит движение с 30 апреля

В Коченевском районе ограничат движение с 30 апреля по 10 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Коченевском районе Новосибирской области с 30 апреля по 10 октября 2025 года будет частично ограничено движение по путепроводу через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса по Новосибирской области.

На время ремонтных работ установят временные дорожные знаки. Организуют объездное движение. Водителям нужно соблюдать особую осторожность.

Ремонт затронет участок: путепровод через 1−3 железнодорожные пути. Полгода ограниченного движения. Полная информация размещена на дорожных щитах.