В Новосибирской области ремонт путепровода ограничит движение с 30 апреля

В Коченевском районе Новосибирской области с 30 апреля по 10 октября 2025 года будет частично ограничено движение по путепроводу через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса по Новосибирской области.
На время ремонтных работ установят временные дорожные знаки. Организуют объездное движение. Водителям нужно соблюдать особую осторожность.
Ремонт затронет участок: путепровод через 1−3 железнодорожные пути. Полгода ограниченного движения. Полная информация размещена на дорожных щитах.