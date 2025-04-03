В мэрии Екатеринбурга назвали маршрут, на который направят новые автобусы- «гармошки»

«Часть из них планируется направить на 50-й автобусный маршрут. В качестве второго маршрута рассматривается 57-й. Также есть вероятность, что новые машины усилят 58-й автобусный маршрут, однако это станет возможным после переоборудования его конечных остановочных пунктов. На действующих остановках автобусы-»гармошки’не смогут развернуться из-за своих габаритов", — пояснили в администрации.