В омском ТЦ «Континент» открылась 12-этажная гостиница

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, расположенного по адресу 70 лет Октября, 25/4. Глава города Сергей Шелест сообщил об этом в своем телеграм-канале, отметив, что гостиница была построена несколько лет назад, но застройщик не спешил оформлять необходимые документы.