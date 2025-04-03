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В омском ТЦ «Континент» открылась 12-этажная гостиница

В Омске завершилось строительство новой гостиницы на Левобережье.

Источник: Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, расположенного по адресу 70 лет Октября, 25/4. Глава города Сергей Шелест сообщил об этом в своем телеграм-канале, отметив, что гостиница была построена несколько лет назад, но застройщик не спешил оформлять необходимые документы.

Новая гостиница представляет собой 12-этажное здание общей площадью 6276 квадратных метров. В ней предусмотрено 94 номера, и в ней смогут разместиться до 150 человек. Здание также оборудовано двумя лифтами.

Застройщиком гостиницы является ООО «Торговый центр “Континент”».