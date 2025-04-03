В омском ТЦ «Континент» открылась 12-этажная гостиница

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, расположенного по адресу 70 лет Октября, 25/4. Глава города Сергей Шелест сообщил об этом в своем телеграм-канале, отметив, что гостиница была построена несколько лет назад, но застройщик не спешил оформлять необходимые документы.
Новая гостиница представляет собой 12-этажное здание общей площадью 6276 квадратных метров. В ней предусмотрено 94 номера, и в ней смогут разместиться до 150 человек. Здание также оборудовано двумя лифтами.
Застройщиком гостиницы является ООО «Торговый центр “Континент”».