«Сибантрацит» обяжут восстановить дороги, разбитые угольными большегрузами в Новосибирской области

В свою очередь губернатор обязал углевозов восстановить общую дорогу. Также потребовал «Сибантрацит» полностью перейти на вывоз угля железнодорожным транспортом к 2026 году. Он отметил, что это связано не только с разрушением дорог, но и с проблемами экологии, вызванными угольной пылью.