«Сибантрацит» обяжут восстановить дороги, разбитые угольными большегрузами в Новосибирской области

В Новосибирской области «Сибантрацит» должен будет восстановить дорогу, которую предприятие разбило во время перевозки угля на фурах. На эту ситуацию пожаловались жители поселков Линево и Легостаево в прямом эфире губернатор региона Андрей Травников 3 апреля.
По их словам, угледобывающее предприятие возит добытый на разрезах уголь по общей дороге. Это усложняет процесс проезда для легковых машин в Искитимском районе.
В свою очередь губернатор обязал углевозов восстановить общую дорогу. Также потребовал «Сибантрацит» полностью перейти на вывоз угля железнодорожным транспортом к 2026 году. Он отметил, что это связано не только с разрушением дорог, но и с проблемами экологии, вызванными угольной пылью.
Губернатор пояснил, что «Сибантрацит» уже построил необходимые железнодорожные ветки для доставки угля. Однако ранее строительство железнодорожной дороги до месторождения антрацита разреза «Богатырь» вызывало недовольство жителей села Медведское, которые жаловались на круглосуточное движение большегрузов через населенный пункт.
Ранее мы писали о том, что талые воды затопили пять дорожных участков за два дня в Новосибирской области.
Алина Лашко