ФАС назвала цену билета на ВСМ Москва — Петербург конкурентной

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назвала цену проезда по Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург конкурентной. Это значит, что ведомство не будет ее регулировать, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ФАС Геннадия Магазинова. К слову, стоимость билета составит в среднем около 9 тысяч рублей.
— Мы полагаем, что ценообразование будет достаточно конкурентное. Ведь уже сейчас авиакомпании запустили тариф «шаттл», рейсы между городами летают каждые 15 минут, пользуется спросом скоростная трасса М-11 «Нева», — привело агентство слова Магазинова.
Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали стартует в середине 2025 года. Ожидается, что ее введут в эксплуатацию уже через три года. После завершения всех работ ВСМ соединит территории шести регионов: Москвы, Петербурга, Ленинградской, Московской, Тверской и Новгородской областей. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. Так, например, пассажиры Москва — Петербург смогут добираться до пункта назначения всего за 2 часа 15 минут.