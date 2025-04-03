ФАС назвала цену билета на ВСМ Москва — Петербург конкурентной

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали стартует в середине 2025 года. Ожидается, что ее введут в эксплуатацию уже через три года. После завершения всех работ ВСМ соединит территории шести регионов: Москвы, Петербурга, Ленинградской, Московской, Тверской и Новгородской областей. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. Так, например, пассажиры Москва — Петербург смогут добираться до пункта назначения всего за 2 часа 15 минут.