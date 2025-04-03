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На Урале отремонтируют общежития колледжей

Власти готовятся к масштабным ремонтам общежитий колледжей.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина намерена лично объехать колледжи и техникумы, а также запустить процесс ремонта студенческих общежитий. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

— Мы выслушаем потребности каждого колледжа, — рассказала Светлана Тренихина.

Ранее студенты нескольких колледжей Екатеринбурга жаловались на плохое состояние общежитий. Поэтому власти намерены отремонтировать объекты до 2030 года.

Также министр не исключила кадровые перестановки в системе среднего профессионального образования Свердловской области.