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Прокуратура возвращает РФ земли под магистралью «Центральная»

Прокуратура Самарской области выявила захват федеральной земли под строительство магистрали Центральная.

В связи с этим первый заместитель прокурора региона обратился в суд к министерству транспорта и автомобильных дорог, чтобы истребовать в пользу РФ территории, оформленные в областную собственность.

Речь идет о трех участках в районе поселка Петра Дубрава, которые принадлежат Российской Федерации и переданы в постоянное бессрочное пользование ФКП «Самарский завод “Коммунар”. Ранее по заказу минтранса были проведены кадастровые работы по разделу этих земель, в результате чего в границах прежних территорий образованы новые участки. Таким образом федеральное имущество перешло в областную собственность.

По делу назначена экспертиза, которая должна установить границы участков, переданных заводу «Коммунар», площадь пересечения со вновь образованными территориями, а также определить координаты магистрали «Центральная».

Пока же суд запретил регистрационные действия со всеми спорными землями.