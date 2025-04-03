Прокуратура возвращает РФ земли под магистралью «Центральная»

Речь идет о трех участках в районе поселка Петра Дубрава, которые принадлежат Российской Федерации и переданы в постоянное бессрочное пользование ФКП «Самарский завод “Коммунар”. Ранее по заказу минтранса были проведены кадастровые работы по разделу этих земель, в результате чего в границах прежних территорий образованы новые участки. Таким образом федеральное имущество перешло в областную собственность.