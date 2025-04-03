В Петербурге продолжается расселение коммунальных квартир: в бюджете заложено 5,6 млрд рублей

По состоянию на 2008 год в Санкт-Петербурге насчитывалось около 116 тысяч коммунальных квартир, в которых проживало более 334 тысяч семей. С 2008 года удалось расселить порядка 58 тысяч квартир, что значительно улучшило жилищные условия для 136 тысяч семей.