В Петербурге продолжается расселение коммунальных квартир: в бюджете заложено 5,6 млрд рублей

Чтобы включить квартиру в программу расселения, все собственники или наниматели, а также члены их семей должны обратиться в районную администрацию по месту проживания. Важно учитывать, что процесс расселения проходит исключительно на заявительной основе.
Дополнительные разъяснения о порядке предоставления выплат можно получить в учреждении «Горжилобмен», подведомственном Жилищному комитету. Контакты для связи: ул. Броницкая, д. 32, тел: 576−00−00.
Как идет программа расселения?
По состоянию на 2008 год в Санкт-Петербурге насчитывалось около 116 тысяч коммунальных квартир, в которых проживало более 334 тысяч семей. С 2008 года удалось расселить порядка 58 тысяч квартир, что значительно улучшило жилищные условия для 136 тысяч семей.
С 2020 года еще около 9 400 коммунальных квартир перестали существовать в прежнем формате, и 24 900 семей получили возможность переехать в отдельное жилье.
На ближайшие три года городские власти заложили в бюджет 5,6 млрд рублей, направленных на дальнейшее расселение коммуналок. По прогнозам, к 2027 году планируется освободить около 6 тысяч таких квартир, что позволит улучшить жилищные условия для 12 тысяч семей.
Программа расселения остается важным направлением городской политики, помогая решить проблему многолетнего соседства в коммунальных квартирах и повышая качество жизни петербуржцев.