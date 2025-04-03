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В Самаре рассказали, как уберут несанкционированные свалки мусора

В Самаре состоялось оперативное заседание правительства области.

Повестка ликвидация несанкционированных свалок, сообщает ГТРК Самара.

Стало известно, что на эти нужды в 2025 году выделят 625 млн рублей. Это в два раза больше, чем в 2024 году. Также, уже в этом месяце планируется покупка 30 единиц техники для вывоза отходов. А за весь год в правительстве хотят купить 10 000 контейнеров. Глава региона поручил собрать мобильные группы, которые будут заниматься отслеживанием жалоб жителей.

Вопросы вызвал бывший регоператор, теперь его работу ждет проверка. «ЭкоСтройРесурс» подозревают в незаконном извлечении прибыли.