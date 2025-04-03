В Самаре рассказали, как уберут несанкционированные свалки мусора

Стало известно, что на эти нужды в 2025 году выделят 625 млн рублей. Это в два раза больше, чем в 2024 году. Также, уже в этом месяце планируется покупка 30 единиц техники для вывоза отходов. А за весь год в правительстве хотят купить 10 000 контейнеров. Глава региона поручил собрать мобильные группы, которые будут заниматься отслеживанием жалоб жителей.