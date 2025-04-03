Исторический дом на Карла Маркса ждёт масштабный ремонт

Работы по капитальному ремонту начнутся уже в 2025 году, сообщили в фонде капремонта Калининградской области.
Специалисты планируют провести масштабный комплекс работ по обновлению фасада здания. В первую очередь будет произведен ремонт стен с очисткой и восстановлением исторической плитки цоколя. Особое внимание уделят входным группам, которые также нуждаются в обновлении.
Отдельного внимания заслуживает восстановление декоративных элементов здания — карнизов и ниши эркера (выступающей части фасада). Кроме того, будут отремонтированы разрушенные балконные плиты. Важной частью проекта станет новое остекление балконов и лоджий, что поможет создать гармоничный внешний вид здания.
Все работы направлены на то, чтобы привести здание к единому архитектурному облику, сохранив при этом его историческую ценность. Проект реализуется региональным Фондом капитального ремонта, который уделяет особое внимание сохранению архитектурного наследия города.
Это не первый ремонт здания — в 2020 году уже был проведен ремонт крыши. В планах на 2025 год — масштабное обновление еще 257 домов по всей области, из которых 55 получат новый кров и 84 — обновленный фасад.