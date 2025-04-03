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В Омске за 140 миллионов отремонтируют 7-ю Северную

Специалисты уложат новый асфальт в несколько слоёв.

В этом году дорожный ремонт в Омске стартовал раньше обычного. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядные организации уже приступили к работам, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Так, компания «СибДор» начала ремонт на 7-й Северной улице. На первом этапе специалисты демонтируют старое покрытие и проведут фрезерование дорожного полотна. Затем уложат новый асфальт в несколько слоев. Стоимость контракта составляет почти 140 млн рублей.

Кроме того, в Омске стартовал осмотр 67 гарантийных дорог. Если на них обнаружат дефекты, подрядные организации должны будут устранить их за свой счет. В случае отказа администрация намерена обращаться в суд.