Зарплата дворников в Петербурге выросла до 50,5 тысячи рублей

Средняя зарплата дворников в России выросла до 37,4 тысячи рублей, что на 7,4 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Тем не менее есть регионы, где работники ручного труда получают на порядок выше. Так, первое место в этом рейтинге заняла Магаданская область — 100 тысяч рублей, второе — Тамбовская область — 80 тысяч рублей, третье — Москва — 69,5 тысячи рублей. Вознаграждение петербургских рабочих составляет 50,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.