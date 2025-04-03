Зарплата дворников в Петербурге выросла до 50,5 тысячи рублей

Средняя зарплата дворников в России выросла до 37,4 тысячи рублей, что на 7,4 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Тем не менее есть регионы, где работники ручного труда получают на порядок выше. Так, первое место в этом рейтинге заняла Магаданская область — 100 тысяч рублей, второе — Тамбовская область — 80 тысяч рублей, третье — Москва — 69,5 тысячи рублей. Вознаграждение петербургских рабочих составляет 50,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.
— Стал известен топ-регионов, где зарплаты дворников ниже среднего по стране. Меньше всего получают в Кировской области — 16,5 тысячи рублей, а также на Алтае — 20 тысяч рублей. К слову, в эту категорию также попала Архангельская область — 21 тысяча рублей, — рассказали аналитики.
При этом интересно, что на Северо-Западе есть регионы, где вознаграждение за труд гораздо выше. Так, например, работники ручного труда из Коми могут рассчитывать на 44,9 тысячи рублей.