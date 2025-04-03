Два пермских МУПа ухудшили свои показатели в 2024 году

МУП Пермводоканал за год увеличило выручку со 179 до 199 млн руб., но при этом более чем в 3,7 раза ухудшило показатель по чистому убытку с 15 млн руб. в 2023 году до 56 млн руб. в 2024 году. Хуже финпоказатель у предприятия был только по итогам 2022 года (92 млн руб. чистого убытка).