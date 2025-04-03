Toyota не собирается возвращаться в Россию в ближайшей перспективе

Toyota уменьшила мировые продажи автомобилей в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 3,7%, до 10,82 млн единиц. Этот показатель также включает в себя реализацию дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors. В том числе продажи в Японии рухнули на 19,7%, до 1,85 млн. В других странах реализация выросла на 0,5%, до 8,97 млн. Производство автомобилей в минувшем году сократилось впервые за четыре года — на 7,8%, до 10,62 млн.