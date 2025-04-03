Toyota не собирается возвращаться в Россию в ближайшей перспективе

Японский автоконцерн Toyota Motor Corp., ушедший из России в сентябре 2022 года, 31 марта подал сразу 33 заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Среди заявок есть наименования популярных в Приморье моделей гибридных автомобилей Prius и C-HR, а также Venza, Auris и Supra. Но отнюдь это не означает, что Toyota, в своё время имевшая СП во Владивостоке по крупноузловой сборке джипов Land Cruiser Prado, готовится к возвращению. По самым оптимистичным прогнозам, европейские, японские и корейские бренды вернутся не раньше 2026 года, сообщает ИА PrimaMedia.
«Это попытка застолбить за собой свои товарные знаки на некую перспективу. Никто из крупных автопроизводителей (иностранных) не строит конкретных планов, но при этом не ликвидирует всякие возможности для того, чтобы вернуться в какой-то отдаленной перспективе, поскольку российский рынок для всех интересен», — прокомментировал ТАСС (18+) действия японского автопроизводителя автоэксперт, шеф-редактор радио «Автодор» (18+) Игорь Моржаретто.
Toyota уменьшила мировые продажи автомобилей в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 3,7%, до 10,82 млн единиц. Этот показатель также включает в себя реализацию дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors. В том числе продажи в Японии рухнули на 19,7%, до 1,85 млн. В других странах реализация выросла на 0,5%, до 8,97 млн. Производство автомобилей в минувшем году сократилось впервые за четыре года — на 7,8%, до 10,62 млн.
Удар по японскому автопрому уже нанесён из-за океана. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 2025 года 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты «национальной безопасности». Кроме того, для Японии вводится пошлина в рамках так называемых «зеркальных ответных тарифов». Действующие пошлины со стороны Японии составляют 46%, вводимые ответные пошлины со стороны США — 24%.
«Тарифные меры, предпринятые США, крайне прискорбны, и я вновь настоятельно призываю не применять их к Японии», — сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто, уточнив, что эти тарифы негативно повлияют на американскую экономику, так как подрывают способность японских компаний инвестировать в США.