Беларусь и Ярославская область будут развивать взаимную биржевую торговлю

В соответствии с соглашением стороны намерены создавать благоприятные условия для укрепления торгово-экономических связей между белорусскими и ярославскими субъектами хозяйствования, повышать эффективность их торгово-закупочной деятельности за счет максимально широкого применения биржевых инструментов, содействовать аккредитации на БУТБ производственных и торговых предприятий Ярославской области и наладить системную информационную работу с бизнес-сообществом региона путем проведения совместных конференций, круглых столов, семинаров и иных мероприятий по теме электронной биржевой торговли в Республике Беларусь и в Российской Федерации.
Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский акцентировал внимание на таких важных функциях биржи, как устранение посреднических звеньев и поиск деловых партнеров.
«Благодаря бирже ярославские компании получили непосредственный доступ ко всему рынку Республики Беларусь и могут совершенно свободно, без посредников приобретать нужную им продукцию. Это подтверждают высокие показатели закупочной деятельности ярославских участников на нашей площадке. Вместе с тем хочется, чтобы и рынок Ярославской области аналогичным образом открылся для белорусских импортеров, тем более что в вашем регионе производится немало товаров, востребованных в Беларуси. Биржа со своей стороны предоставит маркетинговую поддержку и поможет вашим производителям найти надежных контрагентов, причем не только в нашей стране», — подчеркнул Александр Осмоловский.
Министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов же считает, что есть значительные резервы для дальнейшей реализации потенциала сотрудничества в биржевой сфере, несмотря на то что в прошлом году Ярославская область вошла в первую пятерку регионов России по сумме биржевых сделок.
«Поэтому подписанное сегодня соглашение должно стать фундаментом для плодотворной совместной работы, направленной на достижение практических результатов. Прежде всего необходимо кратно увеличить поставки продукции ярославских предприятий в Беларусь через биржевую площадку, чтобы их объем был как минимум сопоставим с объемом белорусского экспорта в наш регион. В связи с этим мы готовы оказывать содействие в организации информационных и обучающих мероприятий для ознакомления представителей ярославского бизнеса с возможностями биржевой торговли. Так они смогут из первых уст узнать о преимуществах биржи и о том, как эффективно применять этот инструмент», — заявил он.
По данным БУТБ, в 2024 году биржевой товарооборот Беларуси и Ярославской области составил $33,5 млн. При этом основной объем сделок пришелся на закупки белорусской мясомолочной продукции. Так, за указанный период ярославские участники биржевых торгов приобрели на БУТБ 4,9 тыс. т сычужного сыра, 2,1 тыс. т сливочного масла и 0,3 тыс. т блоков из жилованного мяса говядины. Что касается резидентов Республики Беларусь, то в Ярославской области они покупали преимущественно ветеринарные препараты и насосное оборудование.