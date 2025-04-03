Беларусь и Ярославская область будут развивать взаимную биржевую торговлю

«Поэтому подписанное сегодня соглашение должно стать фундаментом для плодотворной совместной работы, направленной на достижение практических результатов. Прежде всего необходимо кратно увеличить поставки продукции ярославских предприятий в Беларусь через биржевую площадку, чтобы их объем был как минимум сопоставим с объемом белорусского экспорта в наш регион. В связи с этим мы готовы оказывать содействие в организации информационных и обучающих мероприятий для ознакомления представителей ярославского бизнеса с возможностями биржевой торговли. Так они смогут из первых уст узнать о преимуществах биржи и о том, как эффективно применять этот инструмент», — заявил он.