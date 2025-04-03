В Ростове представили проект транспортной реформы, написанный с участием ИИ

Программа предусматривает шаги вплоть до 2030 года. В своём запросе авторы попросили проанализировать наиболее частые жалобы пассажиров, транспортных компаний и водителей. У искусственного интеллекта спросили, как лучше организовать работу транспорта и искоренить длительные простои, а также привлечь водителей в отрасль.