В Ростове представили проект транспортной реформы, написанный с участием ИИ

Для Ростова-на-Дону сформировали проект транспортной реформы, писать которую помогал искусственный интеллект. Разработчиками выступили проект «Ростовский Городской Транспорт» и «Лаборатория искусственного интеллекта» ЦИЦ.
Программа предусматривает шаги вплоть до 2030 года. В своём запросе авторы попросили проанализировать наиболее частые жалобы пассажиров, транспортных компаний и водителей. У искусственного интеллекта спросили, как лучше организовать работу транспорта и искоренить длительные простои, а также привлечь водителей в отрасль.
В частности, предложен переход на брутто-контракты — оплату транспортным компаниям за рейсы. Такой шаг уже сделали в Москве, Перми, Твери, Омске и Нижнем Новгороде.
Для того, чтобы эффективно реализовать работу водителей в наиболее загруженные часы, предлагается внедрение разрывных графиков. Важно сокращать и время, затрачиваемое пассажиром на поиск информации о маршруте. Ускорить движение транспорта поможет введение «бесшовных» полос общественного транспорта, поскольку они станут единой сетью.
Простои на крупных остановках, которые критикуют пассажиры, также должны контролироваться. Предлагается создание динамического диспетчерского управления. Кроме того, весь транспорт должен быть доступен для маломобильных пассажиров и пассажиров с детскими колясками.