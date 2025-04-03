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В детском саду Хабаровского края нашли нарушения в питании детей

Суд обязал устранить недостатки.

Источник: Комсомольская правда

В Солнечном районе проверили, как организовано питание в одном из детских садов. Выяснилось, что на пищеблоке не хватает оборудования и не соблюдаются требования по обогащению рациона. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«В учреждении отсутствует достаточное количество ванн для обработки продуктов, не хватает нержавеющей посуды, а условия хранения дезинфицирующих средств не соответствуют требованиям», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура внесла представление директору детского сада, но нарушения устранили лишь частично. Надзорный орган обратился в суд, требуя привести пищеблок в порядок. К делу привлекли администрацию района, так как финансирование зависит от муниципалитета.

Суд поддержал позицию прокуратуры, обязав детский сад исправить нарушения, а местные власти — выделить средства на необходимые улучшения.