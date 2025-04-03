Американские компании примут участие в ПМЭФ-2025

Они обсудили участие предпринимателей из США в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.
Присутствие американских компаний на ПМЭФ снижалось с 2021 года. Однако представители американского бизнес-сообщества продолжают посещать мероприятие, и на сегодняшний день уже получены инициативные заявки на форум 2025 года, сообщает 3 апреля Фонд Росконгресс.
«Бизнес всегда нацелен на рост, поиск новых решений и партнерство — такие возможности предоставляют площадка ПМЭФ и другие форумы, организуемые Фондом Росконгресс, являясь ценным инструментом для взаимодействия», — отметил Эйджи.
Американская торговая палата в России намерена интегрироваться в деловую программу ПМЭФ-2025, в том числе рассматривает возможность организовать в рамках форума круглый стол. Организация поддерживает инициативы, направленные на восстановление партнерских отношений. Как отметили Кобяков и Эйджи, организация бизнес-диалога Россия — США в рамках ПМЭФ-2025 поможет развитию деловых контактов и поиску новых возможностей.
ПМЭФ-2025 пройдет в Петербурге с 18 по 21 июня. Сообщалось, что страной-гостем на форуме станет королевство Бахрейн. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также пригласил предпринимателей из Вьетнама, а в конце марта стало известно, что мероприятие посетит президент Индонезии. Ранее организаторы ПМЭФ объявили стоимость участия в мероприятии в 2025 году.