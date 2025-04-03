Американские компании примут участие в ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025 пройдет в Петербурге с 18 по 21 июня. Сообщалось, что страной-гостем на форуме станет королевство Бахрейн. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также пригласил предпринимателей из Вьетнама, а в конце марта стало известно, что мероприятие посетит президент Индонезии. Ранее организаторы ПМЭФ объявили стоимость участия в мероприятии в 2025 году.