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В Пермском крае потребовали привести в порядок бомбоубежище

Для того чтобы привести бункер в норму дали 18 месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы Пермского края обязали индивидуального предпринимателя исправить нарушения при эксплуатации защитных сооружений для гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

В ходе проверки подвала здания, которое используется как убежище и включено в список защитных сооружений, было выявлено, что объект не оснащен необходимыми для этого оборудованием, запасами и резервами, что делает его непригодным для укрытия людей в случае чрезвычайной ситуации. В результате, через суд собственницу здания обязали устранить эти нарушения в течение 18 месяцев.

Для контроля за выполнением решения суда, исполнительный документ был направлен в отдел судебных приставов Ленинского и Индустриального районов Пермского края.

Судебный пристав-исполнитель уведомил женщину о начале исполнительного производства и предупредил о возможных штрафах в случае просрочки выполнения обязательств. В качестве меры предосторожности ей был запрещен выезд за пределы России.

По истечении срока, установленного судом, сотрудники судебных приставов посетили объект. В ходе проверки было установлено, что все нарушения устранены.