В Пермском крае потребовали привести в порядок бомбоубежище

В ходе проверки подвала здания, которое используется как убежище и включено в список защитных сооружений, было выявлено, что объект не оснащен необходимыми для этого оборудованием, запасами и резервами, что делает его непригодным для укрытия людей в случае чрезвычайной ситуации. В результате, через суд собственницу здания обязали устранить эти нарушения в течение 18 месяцев.