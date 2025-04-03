В Пермском крае потребовали привести в порядок бомбоубежище

Судебные приставы Пермского края обязали индивидуального предпринимателя исправить нарушения при эксплуатации защитных сооружений для гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.
В ходе проверки подвала здания, которое используется как убежище и включено в список защитных сооружений, было выявлено, что объект не оснащен необходимыми для этого оборудованием, запасами и резервами, что делает его непригодным для укрытия людей в случае чрезвычайной ситуации. В результате, через суд собственницу здания обязали устранить эти нарушения в течение 18 месяцев.
Для контроля за выполнением решения суда, исполнительный документ был направлен в отдел судебных приставов Ленинского и Индустриального районов Пермского края.
Судебный пристав-исполнитель уведомил женщину о начале исполнительного производства и предупредил о возможных штрафах в случае просрочки выполнения обязательств. В качестве меры предосторожности ей был запрещен выезд за пределы России.
По истечении срока, установленного судом, сотрудники судебных приставов посетили объект. В ходе проверки было установлено, что все нарушения устранены.