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В Казахстане наблюдается резкий рост продажи евро

Объем нетто-продаж евро казахстанскими обменными пунктами в феврале 2025 года составил 33,1 млрд тенге — на 5,2% меньше, чем месяцем ранее. В то же время по сравнению с февралем 2024-го объем нетто-продаж вырос более чем в полтора раза, сообщает Finprom.kz.

Источник: Kapital.kz

Стоит отметить: зимой текущего года ежемесячные объемы нетто-продаж евро стабильно превышали 33 млрд тенге, в то время как в 2024 году подобное было зафиксировано лишь единожды — в апреле (33,4 млрд тенге). Среднемесячный объем нетто-продаж евро обменными пунктами в прошлом году составлял 17,3 млрд тенге.

Для справки: в целом за январь-декабрь 2024 года объем нетто-продаж евро составил 207,3 млрд тенге — на 3,5% меньше, чем годом ранее. Объем нетто-продаж евро за январь-декабрь демонстрировал спад третий год подряд.

Тем временем за январь-февраль текущего года объём нетто-продаж евро обменными пунктами составил 68,1 млрд тенге — более чем в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В региональном разрезе положительные объемы нетто-продаж евро были отмечены в 19 из 20 регионах РК. Единственным регионом с отрицательным объемом нетто-продаж евро стала Улытауская область: минус 3,3 млн тенге. Наибольшие объемы нетто-продаж пришлись на мегаполисы — Астану (24,5 млрд тенге), Алматы (17 млрд тенге) и Шымкент (6 млрд тенге).

Официальный обменный курс евро в конце марта 2025 года достиг 542,08 тенге — на 4,4% выше, чем на начало месяца. В среднем за март курс евро составил 538,2 тенге — на 2,2% выше, чем в прошлом месяце.

В среднем же за 2024 год курс евро составлял 507,86 тенге — на 2,9% выше, чем в среднем за 2023 год. Курс растет второй год подряд.