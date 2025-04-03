В Казахстане наблюдается резкий рост продажи евро

Объем нетто-продаж евро казахстанскими обменными пунктами в феврале 2025 года составил 33,1 млрд тенге — на 5,2% меньше, чем месяцем ранее. В то же время по сравнению с февралем 2024-го объем нетто-продаж вырос более чем в полтора раза, сообщает Finprom.kz.