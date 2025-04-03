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На омском мосту у Телецентра демонтируют трамвайные рельсы

Первый этап ремонта планируют завершить к июлю.

Источник: пресс-служба администрации Омска

На мосту имени 60-летия ВЛКСМ начался масштабный ремонт. Подрядная организация приступила к снятию старого асфальтового покрытия до бетонного основания.

В рамках работ также демонтируют трамвайные рельсы, расположенные по центру моста. При этом железобетонные шпалы и закладные конструкции сохранят, чтобы в будущем можно было восстановить трамвайное движение с минимальными затратами.

Ремонт затронул не только проезжую часть, но и пешеходные зоны. Уже начались работы по заливке бетона на участках соединения проезжей части и тротуаров.

Первый этап ремонта планируют завершить к июлю, после чего движение запустят по обновлённой половине моста, а работы перенесут на вторую часть. Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».