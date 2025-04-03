Омичам рассказали, каких сотрудников ждёт сокращение в 2025 году

В 2025 году в банковском секторе России ожидаются сокращения сотрудников. Как сообщил руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян, это связано с падением спроса на кредиты, общей экономической нестабильностью и развитием новых технологий. Банки уже начали оптимизировать расходы, что привело к сокращению рабочих мест, особенно в отделах рекламы и PR. Об этом сообщает «Сибдепо».
По словам эксперта, ситуация на рынке труда меняется: многие IT-компании пересматривают кадровую политику, а возможное возвращение специалистов из-за рубежа может усилить конкуренцию. В то же время в сферах логистики, строительства и образования наблюдается нехватка кадров. Особенно востребованы такие профессии, как сварщики, разнорабочие, курьеры, кассиры, грузчики, педагоги, водители и строители.