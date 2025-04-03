42 дома перейдут на закрытую систему водоснабжения в Нижнем Новгороде

Напомним, что в мэрии разработали пятилетний план по переводу зданий в Канавинском, Московском и Приокском районах с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую. В домах установят отдельные тепловые пункты. Особенность системы состоит в том, что для приготовления горячей воды используется не техническая вода, а холодная водопроводная питьевого качества. Это не только улучшает её свойства, но и позволяет жителям платить меньше: например, жильцы квартиры, где прописаны три человека, смогут сэкономить около 500 рублей в месяц.