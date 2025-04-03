42 дома перейдут на закрытую систему водоснабжения в Нижнем Новгороде

42 многоквартирных дома переведут на закрытую систему водоснабжения в Нижнем Новгороде в 2025 году. На эти цели направили более 300 млн рублей из городского и областного бюджетов, рассказал мэр Юрий Шалабаев.
Перед проведением работ с жильцами проводят собрания, на которых решают, хотят ли они перейти на новую систему.
Напомним, что в мэрии разработали пятилетний план по переводу зданий в Канавинском, Московском и Приокском районах с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую. В домах установят отдельные тепловые пункты. Особенность системы состоит в том, что для приготовления горячей воды используется не техническая вода, а холодная водопроводная питьевого качества. Это не только улучшает её свойства, но и позволяет жителям платить меньше: например, жильцы квартиры, где прописаны три человека, смогут сэкономить около 500 рублей в месяц.
С 2022 года на новую систему уже перешли 90 домов, также модернизировано горячее водоснабжение в 29 школах и детских садах.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде пока не планируют отключать отопление в домах.