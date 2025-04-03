В Новосибирске могут появиться 60-этажные небоскребы

Губернатор Андрей Травников сообщил, что два таких проекта уже находятся на стадии завершения согласований.
При разработке этих высотных зданий застройщикам предстоит решить несколько важных вопросов. В их числе — обеспечение авиационной безопасности из-за близости аэропорта, соблюдение требований пожарной безопасности и наличие необходимой социальной инфраструктуры.
Как отметил губернатор, оба проекта успешно прошли основные этапы согласования, и окончательное решение будет зависеть от экономической целесообразности. Несмотря на это, интерес со стороны застройщиков к таким масштабным проектам остаётся высоким.
Если проекты будут реализованы, это станут первые здания в Новосибирске высотой более 60 этажей. На данный момент самые высокие жилые дома города не превышают 40 этажей.