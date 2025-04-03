В Свердловской области трудоустроят 21 тысячу подростков

В Свердловской области в 2025 году хотят трудоустроить 21 тысячу подростков. Молодежи на летних каникулах предложат разные направления работы. Об этом сообщила замдиректора Департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова.
— Последние два-три года порядка 18−19 тысяч подростков устраивались официально при содействии службы занятости с оказанием им материальной поддержки, — сообщает Бордюгова, — Планируем, что в этом году трудоустроим около 21 тысячи подростков. На эти цели из областного бюджета выделили 50 миллионов рублей. Она подчеркнула, что активно трудоустраивать желающих будут в летние каникулы. В среднем дети будут получать от 5 до 15 тысяч рублей — это зависит от количества отработанных часов.
В числе профессий, которые смогут получить подростки: садовники, делопроизводители, администраторы, курьеры и кухонные рабочие. Такая работа нацелена на взращивание у детей ответственности и понимания рынка труда. Трудоустройство несовершеннолетних стало частью национального проекта «Кадры», направленного на развитие профессиональных компетенций и повышение занятости населения.
Стоит отметить, что 2 апреля Совет Федерации одобрил закон, разрешающий работодателям нанимать подростков от 14 до 18 лет в выходные и в период летних каникул. Обязательным условием является письменное согласие работника, если он достиг возраста 15 лет, или письменное согласие ребенка и одного из родителей, если ему только 14 лет.