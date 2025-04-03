В Свердловской области трудоустроят 21 тысячу подростков

— Последние два-три года порядка 18−19 тысяч подростков устраивались официально при содействии службы занятости с оказанием им материальной поддержки, — сообщает Бордюгова, — Планируем, что в этом году трудоустроим около 21 тысячи подростков. На эти цели из областного бюджета выделили 50 миллионов рублей. Она подчеркнула, что активно трудоустраивать желающих будут в летние каникулы. В среднем дети будут получать от 5 до 15 тысяч рублей — это зависит от количества отработанных часов.