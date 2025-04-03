Экономист Щербаков: новые пошлины США повлекут ослабление рубля и рост цен в РФ

«Рост неопределенности приведет к новой волне протекционизма, от которого пострадают миллионы людей по всему миру, особенно в беднейших и наиболее уязвимых странах — как раз тех, кто сейчас попал под самые жесткие тарифы США», — сказала глава Еврокомиссии. «Пошлины также напрямую затронут потребителей, поскольку издержки на торговлю с США резко возрастут, и это отразится на ценах. В ответ Евросоюз готовит новые контрмеры. Первый пакет уже почти завершен — он касается американских тарифов на сталь, но теперь ЕС готовится расширить ответные меры, чтобы защитить свои интересы», — отметила фон дер Ляйнен.