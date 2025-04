Экономист Щербаков: новые пошлины США повлекут ослабление рубля и рост цен в РФ

The Guardian, The Washington Post и The Wall Street Journal отметили, что радикальные шаги Трампа уже привели к падению бирж в Азии. Японский Индекс Nikkei 225 снизился на 3,4%, достигнув отметки 34 503,10 пункта. В Южной Корее Индекс KOSPI упал на 2,7%. В Австралии Индекс S&P/ASX 200 снизился на 2%, что стало самым значительным однодневным падением с сентября 2024 года.