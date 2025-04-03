В свердловском минтрансе согласились с идеей построить метро из Екатеринбурга до Верхней Пышмы

Он добавил, что в правительстве заинтересованы в развитии транспорта, который будет альтернативой автобусам. По словам Толкачева, рассматриваются возможности облегчить пересадку с верхнепышминского трамвая на другой транспорт. Кроме того, в скором времени планируется построить дублер дороги в Верхнюю Пышму.