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В свердловском минтрансе согласились с идеей построить метро из Екатеринбурга до Верхней Пышмы

В минтрансе Свердловской области считают строительство метро из Екатеринбурга до Верхней Пышмы целесообразным.

Свердловские власти планируют продлить екатеринбургскую подземку до Верхней Пышмы. Об этом рассказал областной министр транспорта Александр Толкачев на заседании совета представительных органов муниципальных образований.

«И у города Екатеринбурга, и у министерства транспорта, и у регионального правительства существуют планы строительства метро до Верхней Пышмы. Сегодня это кому-то кажется фантастическим, но это уже назрело», — цитирует слова министра издание «ФедералПресс».

Он добавил, что в правительстве заинтересованы в развитии транспорта, который будет альтернативой автобусам. По словам Толкачева, рассматриваются возможности облегчить пересадку с верхнепышминского трамвая на другой транспорт. Кроме того, в скором времени планируется построить дублер дороги в Верхнюю Пышму.